Рассекречены документы о зверствах эстонских карателей под Псковом

УФСБ по Псковской области рассекретило часть уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом.

В уголовном деле под номером С-17412 в выдержках из шести томов приводятся показания трех карателей, действовавших в лагере. Еще один свидетель из числа приспешников фашистов приводит подробные детали массовых расстрелов, показательных казней и пыток, передает РИА «Новости».

В акте от 29 марта 1945 года указывается, что в лагере для военнопленных содержались как военные, так и мирные граждане, причем худшие условия быта были именно у военнопленных.

В документе также приводятся и показания жителей окрестных деревень, ставших очевидцами расправ и издевательств. Так, одна женщина видела, как заключенных избивают плетками и резиновыми палками. Как ей сказали, они хотели обменять выданное мыло на хлеб. Другой свидетель утверждает, что все лагерники были обречены на постоянный голод, холод и террор.

Главный свидетель рассказывает, что осенью 1942 года из лагеря вывезли около 170 цыган, стариков, женщин, детей. Всех расстреляли недалеко от Пскова. Весной 1943 года в четыре автомобиля погрузили около 70 евреев и также расстреляли недалеко от Пскова. Летом 1943 года расстреляна еще одна группа цыган, на этот раз 23 человека. Летом 1943 года из лагеря вывезли еще около 70 евреев, которых расстреляли немцы.

В документе приведены имена эстонских карателей, в акте указаны больше десятка фамилий: Кайзер, Тоомпере, Блекман, Саабас, Кайтс, Кург, Охврилла, Вайнло, Алла.

Приводится в документах и описание того, как и где проводились расстрелы. Правда, ни один из обвиняемых не смог припомнить точных мест захоронений. При этом в карточках, которые хранились в картотеке Эстонской полиции безопасности оккупационного периода, каждый из них называл себя верующим.

Также в документах указывается, что каратели с фамилиями Сепп, Коллина, Похл, Плесс, Лулло, Ефимов, возможно, избежали уголовного преследования, потому попросту не нашли.

Напомним, в сентябре Минобороны России опубликовало рассекреченные архивные документы, посвященные освобождению столицы Эстонии от немецко-фашистских захватчиков.