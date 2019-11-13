Россия сменила командующего группировкой в Сирии

В Сирии поменяли командующего российской группировкой войск – этот пост занял замначальника Генштаба ВС России генерал-лейтенант Александр Чайко, сообщают СМИ.

Чайко сменил на это посту командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова, который руководил операцией с апреля 2019 года. Источник утверждает, что кадровые перестановки произошли в сентябре, сообщают «Ведомости».

Александр Чайко уже командировался в Сирию. В начале кампании он занимал там должность начальника штаба российской группировки войск. Сейчас его основной задачей будет соблюдение российско-турецких договоренностей на северо-востоке Сирии.

Отметим, что в 2015 году Чайко был назначен командующим первой танковой армии Западного военного округа.