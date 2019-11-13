Полиция решила проверить подруг сестер Хачатурян

Правоохранители проводят доследственную проверку в отношении подруг сестер Хачатурян, якобы подстрекавших девушек к убийству отца, заявила адвокат потерпевших Юлия Нитченко.

«Одними из главных свидетелей выступают подруги сестер, именно они рассказывают о якобы насильственных действиях со стороны отца в отношении сестер. Однако позже выяснилось, что, например, когда отец вышел из больницы, в переписке с Марией одна из ее подруг рассуждала, как бы его упрятать назад в лечебницу или убить. Всё это было за день до убийства. Подруга Крестины также в переписках рассказывала, как видит убийство Михаила. В то же время эти девушки дают ценные, по мнению следствия, показания о том, как он над ними якобы издевался. Сейчас в отношении подруг проводится доследственная проверка по факту подстрекательств», – передает РИА «Новости» слова адвоката.

Она добавила, что переписки были удалены по просьбе сестер их подругами уже после задержания девушек, так как следователи не сразу изъяли у них мобильные телефоны.

«Это повлекло уничтожение доказательств», – передает РИА «Новости» сказала Нитченко, добавив, что правоохранители занимаются восстановлением диалогов.

Летом 2018 года тело Хачатуряна было найдено на лестничной клетке жилого дома. Задержанные дочери убитого рассказали, что отец издевался над ними, это подтвердили соседи.

14 июня 2019 года Следственный комитет (СК) предъявил обвинение в окончательной редакции старшей и младшей сестрам Хачатурян по делу об убийстве их отца.

В июле 2019 года СК возбудил уголовное дело в отношении отца девушек по статьям УК РФ 117, 132 и 133 (истязания, насильственные действия сексуального характера, понуждения к действиям сексуального характера).

Напомним, в конце октября Мосгорсуд продлил до 28 декабря меру пресечения в виде запрета определенных действий двум сестрам Хачатурян, которые обвиняются в убийстве отца.