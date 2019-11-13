В работе Instagram и Facebook произошел глобальный сбой

По данным сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, глобальный сбой произошел в работе социальных сетей Instagram и Facebook, а также онлайн-платформы Disney+.

По данным Downdetector, чаще всего с неполадками Instagram сталкиваются пользователи в Великобритании, США, Венгрии, Греции и Турции. В России о сбоях сообщают в основном жители Москвы, передает ТАСС.

Большая часть пользователей испытывают проблемы с загрузкой новостной ленты (67%), у 21% возникают трудности с публикацией историй, 11% пользователей жалуются на неполадки в работе сайта.

Кроме того, по данным Downdetector, пользователи по всему миру столкнулись со сбоями в социальной сети Facebook: у 73% из них возникли проблемы в работе новостной ленты, у 11% – со входом в аккаунты, еще 14% пожаловались на полное отключение социальной сети.

Чаще других на сбои в Facebook жаловались пользователи из США, Бразилии, Нидерландов, Перу, Румынии, Израиля, Великобритании. В России с проблемами столкнулись пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.

Помимо этого, в ряде стран произошли сбои в работе онлайн-платформы Disney+, о начале работы которого сообщила корпорация The Walt Disney Company. С неполадками столкнулись пользователи в США, Нидерландах, Канаде и Великобритании. По данным Downdetector, большая часть пользователей испытывают проблемы с просмотром видео (72%), еще 26% сообщают, что не могут авторизоваться.

Отметим, в начале апреля Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.