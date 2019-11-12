США начали оценку возможностей России в космической войне

Разведывательное сообщество США проводит оценку возможностей России и Китая вести боевые действия в космосе, так как военное командование Соединенных Штатов озабочено достижениями этих стран в области постановки помех спутникам и их уничтожения, пишет Bloomberg.

Генерал ВВС США Джон Хайтен до ухода с поста главы Стратегического командования вооруженных сил США поручил нацразведке провести оценку. Новое командование Космических сил США будет использовать подготовленную разведкой оценку для определения требований к обучению и материально-техническому обеспечению, передает «ИноСМИ» текст статьи.

Bloomberg со ссылкой на доклад пишет, что Китай «считает космос основным слабым местом США в военной и экономической сферах» и разработал «целый ряд вооружений – систем прямого вывода на орбиту, кибернетических, электромагнитных и орбитальных систем для поражения целей в космическом пространстве».

Аналитик Фонда «Безопасный мир» Виктория Сэмсон выразила мнение, что возможности России и Китая являются «реальными и потенциальными угрозами», однако «актуальность и преднамеренная враждебность конкретно против США преувеличены». По ее словам, США разрабатывают или разработали все, что сделали Россия и Китай.

В конце октября зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил, что группировка спутников США в космосе превышает тысячу аппаратов, причем настоящее их назначение не известно. Белоусов также напомнил, что еще в 1960-х годах американцы разрабатывали «спутники-убийцы».