В России задумались об изготовлении кирпичей из лунного грунта

Научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый рассказал о разработке технологий изготовления кирпичей из реголита – лунного грунта.

«Первым этапом будет посылка туда роботов-строителей, которые будут копать. То ли это может быть построено из блоков лунного реголита, тут сейчас ведутся различные работы, как делать кирпичи из этого реголита, как его спекать», – сказал Зеленый в фильме «Космическая одиссея робота Федора» на канале «Роскосмос ТВ» в YouTube, передает ТАСС.

По мнению ректора МГТУ имени Носова Михаила Чукина, строительство из лунного грунта может начаться в не очень далеком будущем. «Если мы научимся организовывать строительство из лунного реголита, который постоянно на Луне есть, делать безопасные станции и места, где можно базироваться людям, это будет большой прорыв, думаю, что это не такое далекое будущее», – сказал он.

Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в качестве одной из площадок для испытания роботов, которые будут строить лунную базу, рассматривается гора Эльбрус.

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