Рубль вырос к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром во вторник опустился на 9 копеек – до 63,8 рубля, курс евро снизился на 10 копеек – до 70,4 рубля.

Январский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 62,46 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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