Родители не увидели у школьников заинтересованности в учебе

Только четверть всех школьников действительно заинтересованы в учебе, сообщают СМИ со ссылкой на исследование, проведенное Институтом прикладных экономических исследований РАНХиГС.

Специалисты спросили российских родителей и учителей о том, интересно ли детям учиться в школе. Большинство родителей заявили о необходимости дополнительной мотивации, пишет «Российская газета».

30,9% родителей считают, что требуется сделать образовательные программы интереснее, 26,4% хотят большего использования информационных технологий, 25% выступают за то, чтобы дети самостоятельно могли выбирать предметы для углубленного изучения.

Отмечается, что среди родителей первоклассников учебной программой довольны 46,4%, но для родителей учащихся пятых классов этот показатель снижается уже до 39,1%, а «сильнее всего проблемы ощущаются с шестого по девятый класс». Среди родителей, дети которых учатся в шестом-девятом классах, 13% заявляют, что «их вообще не устраивают учебные программы».

Недовольство учебными программами выражают и 73,6% учителей.

Кроме того, отмечается, что «заинтересованность ребенка в обучении» тем выше, чем «выше уровень образования отца». При этом «образование матери не оказывает аналогичного влияния».

По мере перехода школьников из класса в класс все меньше родителей считают детей заинтересованными учебой. Ситуация меняется в девятых-одиннадцатых классах перед ОГЭ и ЕГЭ.

Исследование проводилось среди 2 тыс. 247 учителей и 2 тыс. 220 родителей из Псковской, Самарской и Ярославской областей.