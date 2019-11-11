Путин одним словом описал проблемы с Восточным

На строительстве космодрома Восточный пока так и не удалось навести порядок в полной мере, несмотря на десятки уголовных дел и посадки, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством. «Воруют», – подчеркнул глава государства.

Путин подчеркнул, что необходимо обеспечить строго целевое и прозрачное использование средств в рамках гособоронзаказа. Глава государства отметил, что не раз высказывал аналогичные требования и применительно к другим крупным проектам, в том числе – строительству космодрома Восточный.

«Сто раз сказано было – работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют – сотнями миллионов, сотнями миллионов!» – приводит его слова ТАСС.

«Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует», – подчеркнул глава государства.

В начале сентября Путин потребовал загрузить мощности космодрома Восточный и обратить внимание на оптимизацию себестоимости продукции, выпускаемой предприятиями Роскосмоса. Также президент требовал соблюдать сроки строительства космодрома Восточный.

Напомним, в ноябре 2016 года было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств, выделенных на создание административного комплекса космодрома Восточный. Тогда же глава администрации президента России Сергей Иванов назвал Восточный вопиющим примером коррупции.

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