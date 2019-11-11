Горбачев ответил на обвинение в «сдаче» Восточной Европы

Первый президент СССР Михаил Горбачев ответил на обвинения в том, что он «сдал Восточную Европу».

В интервью газете Figaro Горбачев не согласился с тем, что «сдал Восточную Европу». «Кому я ее сдал? Польшу – полякам, Венгрию – венграм, а Чехословакию – чехам и словакам», – возразил Горбачев, передает РИА «Новости».

По его словам, реакция советского руководства на ситуацию в странах Восточной Европы была частью политики «нового мышления», которая основывалась на принципах свободы выбора. Бывший лидер СССР добавил, что соседние государства лишь получили права и свободы, которыми уже довольствовались советские граждане.

Ранее политик назвал организаторов августовского путча ответственными за развал СССР. Горбачев также признал, что осознавал риски перестройки, однако не мог не пойти на них из-за необходимости перемен.

До этого французский писатель и бывший советский дипломат Владимир Федоровский заявил, что экс-генсек СССР Михаил Горбачев в июне 1989 года в Бонне «просто-напросто продал ГДР» на тот момент канцлеру ФРГ Гельмуту Колю.

Сам Горбачев назвал виновников распада СССР.