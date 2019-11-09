Горбачев назвал виновников распада СССР

Распад СССР спровоцировали те, кто стал организатором августовского путча в 1991 году, заявил экс-президент Советского Союза Михаил Горбачев.

«За конец перестройки и развал Советского Союза ответственны те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», – заявил Горбачев.

При этом он отметил, что знал о возможных рисках перестройки, руководство страны понимало, что нужны серьезные перемены, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкий Der Spiegel.

«Было невозможно жить так, как прежде. И существенной частью перестройки было новое внешнеполитическое мышление, которое охватывает как универсальные ценности и ядерное разоружение, так и свободу выбора», – пояснил Горбачев.

Он подчеркнул, что не сожалеет о случившемся. При этом он признал, что на пути реформ были определенные ошибки и промахи.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер рассказал о вкладе экс-лидера СССР Михаила Горбачева в ликвидацию Берлинской стены.