Болтон собрался написать книгу

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон решил написать книгу, сообщают информационные агентства.

Несколько недель назад Болтон договорился с издательством Simon & Schuster, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Предполагается, что за книгу бывший советник Дональда Трампа получит 2 млн долларов.

Пока нет информации ни о названии, ни о содержании книги.

CNN сообщает, что ее хотят опубликовать перед выборами 2020 года.