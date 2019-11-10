Появилась информация о вылете президента Боливии из страны

Самолет президента Боливии Эво Моралеса запросил план полета по территории Аргентины, сообщают СМИ со ссылкой на аргентинские ВВС.

Pagina 7 утверждает, что самолет президента Боливии вылетел из международного аэропорта Эль-Альто, передает РИА «Новости».

Нет информации о том, находится ли сам Моралес на борту, передает ТАСС.

Напомним, на фоне погромов, которые устроили в Боливии противники Моралеса после его победы на президентских выборах, главнокомандующий вооруженными силами страны призвал президента уйти в отставку.