Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении гепатита В

Для лечения хронического гепатита В разработаны новые подходы, не предусматривающие воздействие на геном человека и позволяющие полностью его вылечить, заявили в Роспотребнадзоре.

«ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новые подходы для полного излечения хронического гепатита B на основе геномного редактирования, которое обеспечивает исчезновение до 99% вирусных частиц, но при этом не действует на геном человека», – приводятся слова главы ведомства Анны Поповой на сайте Роспотребнадзора.

Отмечается, что институт Ропотребнадзора внедрил в практику здравоохранения отечественные наборы реагентов, которые определяют мутации устойчивости вируса гепатита B к противовирусной терапии. В институте создали базу данных устойчивости ВИЧ к антиретровирусным препаратам.

Кроме того, создаются и внедряются в производство инновационные тест-системы для диагностики инфекционных и неинфекционных заболеваний человека. Сейчас зарегистрировано 190 наборов реагентов, добавили в Роспотребнадзоре.