Из горящего дома в центре Москвы спасена сова

Из горящего восьмиэтажного дома в центре Москвы пожарные спасли сову, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

«В ходе тушения пожара была спасена сова. Но, конечно же, найти хозяйку в процессе ликвидации пожара никто не пытался. Чтобы сова пришла в себя, пожарные унесли ее в один из автомобилей», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

Птицу уже передали хозяйке. «Женщина была безумно рада, на глазах были слезы. Благодарила огнеборцев за оказанную помощь», – отмечается в сообщении.

Пожар вспыхнул в доме на Большой Сухаревской улице. Во время пожара произошло частичное обрушение шахты лифта. Жильцов из горящего здания эвакуировали, пострадали пять человек.