В горящем жилом доме в центре Москвы обрушилась шахта лифта

В жилом доме на Большой Сухаревской улице в Москве во время пожара произошло частичное обрушение шахты лифта.

«Огонь частично перешел со второго этажа на третий и четвертый, а также в шахту лифта, где произошло обрушение конструкции», – сказал источник в экстренных службах, передает ТАСС.

Отмечается, что во время тушения пожара было спасено пять человек.

Ранее шахта лифта была повреждена при пожаре в многоэтажке в Балашихе.