Жильцов начали эвакуировать из горящего здания в центре Москвы

В центре Москвы в жилом восьмиэтажном доме произошел пожар в квартире и шахте лифта, жильцов эвакуируют, сообщил представитель экстренных служб столицы.

«Проводится эвакуация, группировка сил и средств наращивается», – сказал собеседник РИА «Новости».

Он пояснил, что пламя расходится по деревянным перекрытиям и уходит на верхние этажи. Дом был возведен в 1915 году.

Пять человек при пожаре пострадали, они обращались за медицинской помощью, сообщает РЕН-ТВ. При этом в МЧС данные о пострадавших пока не подтвердили.

Отмечается, что возгорание произошло на в доме на Большой Сухаревской улице, возгоранию присвоен третий ранг сложности.

Ранее сообщалось, что в ходе пожара произошло частичное обрушение шахты лифта.