На вечеринке по случаю Хэллоуина в Калифорнии застрелили четырех человек

Неизвестный устроил стрельбу на вечеринке по случаю Хэллоуина в Калифорнии, несколько человек могли стать жертвами инцидента, сообщили местные СМИ.

Как сообщает телеканал KTVU, стрельба произошла в четверг в 23.00 часов по местному времени в городе Оринда. Офис шерифа округа Контра Коста и правоохранительные органы проводят расследование инцидента. По данным канала, четыре человека погибли, еще несколько получили ранения, передает РИА «Новости».

Напомним, ранее в пятницу американские СМИ сообщили, что врачи борются за жизнь семилетней девочки, в которую случайно выстрелили на улице Чикаго во время сбора сладостей на Хэллоуин.