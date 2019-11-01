Крупнейший чартерный перевозчик России не сдержал обещание по регистрации самолетов

Azur Air – крупнейший чартерный перевозчик – приостановил перевод своих самолетов в российский реестр, заявил заместитель гендиректора компании Павел Терещенко. В марте 2018 года авиакомпания заявляла, что переведет большую часть парка в российский реестр.

По словам Терещенко, авиакомпания зарегистрировала в России только один самолет. По данным Flightradar24, это Boeing 767-300. «И больше не планируем», – сказал он РБК.

Терещенко пояснил, что лизинговые компании против такого перевода, поэтому перевозчик смог перерегистрировать только один лайнер, находящийся в собственности Azur Air.

Одной из причин отказа перевода самолетов в российский реестр Терещенко назвал сложности с поддержанием летной годности лайнеров из российского реестра.

В марте прошлого года Росавиация анонсировала, что Azur Air стала первой авиакомпанией, решившей перевести значительную часть флота иностранного производства в российский реестр.

Летом Росавиация начала требовать от российских авиакомпаний сертифицировать изменения в конструкции иностранных самолетов, зарегистрированных в зарубежных реестрах.