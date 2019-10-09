Спасатели в Волгограде сняли трехлетнюю девочку с окна восьмого этажа

Сотрудники МЧС в Волгограде сняли трехлетнюю девочку с окна на восьмом этаже. Ребенок находился дома один.

В МЧС рассказали, что вечером в среду поступило сообщение о том, что маленький ребенок стоит в открытом окне с москитной сеткой на восьмом этаже дома в Дзержинском районе Волгограда.

«К месту немедленно были направлены пожарные расчеты, которые при помощи автолестницы проникли в квартиру и предотвратили трагедию. Родителей дома не оказалось», – сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Волгоградской области, передает РИА «Новости».

После спасения девочку передали сотрудникам полиции, которые также прибыли на место происшествия. В данный момент родители разыскиваются.

Ранее полицейские в Мордовии спасли младенца от собиравшегося сбросить его из окна отца.