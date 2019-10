Речь Греты Турнберг положили на музыку

Британский музыкант в жанре танцевальной музыки Fatboy Slim (Норман Квентин Кук) на концерте в городе Гейтсхед создал музыкальную композицию с использованием фрагментов речи экоактивистки Греты Тунберг в ООН.

Музыкант соединил речь экоактивистки со своим треком 1999 года Right Here, Right Now («Прямо здесь, прямо сейчас»). Эту же фразу использовала в своей речи о климате Грета Тунберг. Видео с концерта опубликовано на YouTube-канале The Guardian.

Напомним, экоактивистка Грета Тунберг, которую выдвинули на Нобелевскую премию мира, заявила, что мировые лидеры, которые собрались в ООН на саммит по климату, отняли у нее детство.