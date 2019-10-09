Путин уволил Глазьева с должности советника президента

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении с должности своего советника Сергея Глазьева.

Соответствующий документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

В начале октября Глазьев был назначен министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.

Политолог Максим Григорьев ранее отмечал в комментарии газете ВЗГЛЯД, что назначение Глазьева министром Евразийской экономической комиссии продемонстрирует приоритетность этого направления для России, а политолог Алексей Мартынов сказал, что экономист «возвращается в свою стихию».