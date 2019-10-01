Глазьев стал министром ЕАЭС

Советник президента России Сергей Глазьев назначен министром по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

«Да», – сказал представитель ЕАК, отвечая на вопрос, утвержден ли Глазьев, передает ТАСС.

Глазьева назначили на пост министра на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Политолог Максим Григорьев ранее отмечал в комментарии газете ВЗГЛЯД, что назначение Глазьева министром Евразийской экономической комиссии продемонстрирует приоритетность этого направления для России, а политолог Алексей Мартынов сказал, что экономист «возвращается в свою стихию».