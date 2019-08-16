Эксперт: Сергей Глазьев возвращается в свою стихию

«Явно он возвращается к своим любимым занятиям – интеграция на постсоветском пространстве, Евразийский совет, ЕАЭС», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он прокомментировал сообщения о том, что советника президента Сергей Глазьев назначат министром по интеграции и макроэкономике в Евразийской экономической комиссии.

«Я хочу сказать, что в ЕАЭС очень много работы, где компетенции Сергея Глазьева, безусловно, будут востребованы», – подчеркнул политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

В пятницу появились сообщения о том, что советник президента Сергей Глазьев будет назначен на пост министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Решение о назначении Глазьева будет рассмотрено на заседании Высшего Евразийского экономического совета, который пройдет 1 октября в Ереване, сообщает РИА Новости. Но проект решения по кандидатуре уже был одобрен главами правительств ЕАЭС на заседании межправительственного совета организации, которое прошло 9 августа, – уточнил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЕЭК.

«Глазьев возвращается в свою стихию, – отмечает политолог Мартынов. — Это исполнительный орган Евразийского экономического союза. Понято, что это межгосударственная организация, в компетенцию которой входит налаживание взаимодействия всех институтов стран-участников ЕАЭС между собой на взаимных интересах. И, очевидно, что Сергея Глазьева видят теперь на этом фронте работ, там, где последние лет десять он активно себя проявлял и продуктивно трудился».

До своего назначения советником президента, экономист был заместителем генерального секретаря Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). Проектами евразийской интеграции Глазьев и ранее занимался в Таможенном союзе и в начале формирования Евразийского экономического совета, напомнил Мартынов.