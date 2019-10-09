Мутко заявил о бессмысленности запрета на точечную застройку

Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что запрещать точечную застройку нет смысла при существующих стандартах развития территории. Он полагает, что запреты не помогут решить существующие на сегодняшний день проблемы жилищного строительства.

«Все-таки мы должны исходить из разграничения полномочий субъектов России: есть полномочия муниципальные, субъектовые, все-таки есть генеральный план застройки территорий», – цитирует Мутко «Интерфакс».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, о подготовке проекта постановления по решению вопросов точечной жилищной застройки. В ходе «правительственного часа» о мерах правительства по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» были озвучены предложения о полном запрете точечной застройки.

Напомним, ранее эксперт назвал точечную застройку одной из главных проблем для столицы.