Трамп пожалел об отправке войск США на Ближний Восток

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США не нужно было отправлять войска на Ближний Восток.

«Борьба между разными группами длится сотни лет. США никогда не надо было быть на Ближнем Востоке. Вывели 50 наших солдат», – написал Трамп в своем Twitter.

Он добавил, что «глупые бесконечные войны» закончились для США.

Ранее Трамп назвал многолетнее пребывание военных США в Сирии «бесцельным» и призвал отправить военнослужащих домой.