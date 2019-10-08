Суд отменил платную регистрацию на рейсы «Победы»

Московский городской суд поддержал требование Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) отменить платную регистрацию для пассажиров авиакомпании «Победа» в аэропортах за рубежом.

«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте провела проверку соблюдения прав пассажиров в связи с обращениями граждан по вопросу введения авиакомпанией «Победа» платы в размере 25 евро за регистрацию на рейсы в аэропортах иностранных государств», – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ММТП.

В прокуратуре было установлено, что в соответствии с Федеральными авиационными правилами перевозчик или обслуживающая организация обеспечивает в аэропорту регистрацию пассажиров на рейс и оформление багажа. «Предусмотренными нормами за указанную услугу дополнительная плата не взимается, и такое нововведение авиакомпании напрямую противоречит указанным положениям закона», – уточнили в прокуратуре.

«Победа» решила взимать 25 евро за регистрацию на рейс в зарубежных аэропортах из-за роста цен на керосин с августа 2018 года.