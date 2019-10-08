В Госдуму внесли законопроект о блокировке пользователей email-сервисов

В Госдуму внесен проект закона о блокировке пользователей электронных почтовых сервисов и мессенджеров, которые распространяют запрещенную в России информацию, заявил член Совфеда и разработчик проекта Андрей Клишас.

Кроме Клишаса авторами проекта закона являются сенаторы Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин, передает РИА «Новости».

«В целях распространения на электронные почтовые сервисы обязанностей, возлагаемых действующей нормой закона на мессенджеры, новая редакция устанавливает общее для них понятие – «организатор сервиса обмена сообщениями». Кроме того, вносятся корреспондирующие изменения в КоАП России, предусматривающие соответствующую административную ответственность указанных организаторов сервисов», – сказал Клишас.

Он добавил, что проект корректирует положения об ограничении переписки.

«На практике целесообразно полностью блокировать пользователя, а не отдельные отправляемые им сообщения», – пояснил сенатор.

«В течение суток с момента получения требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти о фактах передачи электронных сообщений, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено, а также информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ, ограничить возможность осуществления пользователем сервиса обмена сообщениями, указанным в этом требовании, передачи электронных сообщений в порядке, определенном правительством РФ», – говорится в тексте, передает ТАСС.

Клишас объяснил, что эта инициатива является новой редакцией ранее предложенного им проекта.

«Попытка разграничения мессенджеров и электронной почты в предыдущей редакции законопроекта потребовала уточнения», – сказал Клишас. Он добавил, что прежняя редакция была отозвана из Госдумы.

По мнению сенатора, изменения помогут упростить правоприменение и урегулировать обмен электронными сообщениями между пользователями разных систем.

«Законопроектом на оператора будет возложена обязанность исключительно по блокировке передачи пользователем электронных сообщений и только на основании информации и соответствующего требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти», – подчеркнул Клишас.

Проект блокировки закона о блокировке пользователей электронных почтовых сервисов и мессенджеров предусматривает штраф владельцу почтового сервиса за отказ блокировать e-mail пользователя. Штраф составит до 1 млн рублей.

Отмечается, что штраф предусмотрен за невыполнение обязанностей по идентификации пользователей, обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, а также ограничению рассылки и передачи сообщений в случае и порядке, определенном правительством РФ.

Проект закона предусматривает для граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тыс. рублей, для юридических лиц – от 800 тыс. до 1 млн рублей.

В начале апреля Госдума одобрила в основном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе Рунета, 1 мая его подписал президент Владимир Путин. Документ направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа.