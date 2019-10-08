В непризнанном Косово на выборах в парламент победили правые радикалы

В непризнанном Косово на выборах в местный парламент победило ультраправое объединение «Самоопределение».

Об этом сообщили в центральной избирательной комиссии страны, передает ТАСС.

Напомним, после обработки 94,62% бюллетеней правые радикалы из «Самоопределения» набрали 25,74%, более либеральный Демократический союз Косово – 25,06%. Сообщалось, что партии собираются образовать коалицию.

Ранее в Европе задумались об отмене признания Косово.