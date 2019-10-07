На выборах в Косово победила оппозиция

Правящая в непризнанной республике Демократическая партия Косово объявила о переходе в оппозицию после досрочных парламентских выборов.

Явка составила 43,2%, передает РИА «Новости».

После обработки 94,62% бюллетеней правые радикалы из «Самоопределения» набирают 25,74%, более либеральный Демократический союз Косово – 25,06%. Они собираются образовать коалицию.

ДПК получает 21,28%, а «Альянс за будущее Косово» совместно с Социал-демократической партией набирает 11,58%, передает ТАСС.

При этом все 10 мест, предусмотренных в парламенте Косово для сербского меньшинства, получит «Сербский список», связанный с властями Сербии. Эта партия набрала 6,3% от общего числа голосов. Среди сербских избирателей ее поддержка превысила 90%.

Напомним, в Европе задумались об отмене признания Косово.