Кремль отреагировал на заявление Трампа о разработке нового оружия

В Кремле признают возможность нового витка гонки вооружений, но полагают, что Россия создала достаточный задел для обеспечения паритета, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, комментируя заявление США о разработке нового оружия.

«Безусловно, в Кремле опасаются нового витка гонки вооружений. Вместе с тем хочу напомнить слова президента (Владимира) Путина о том, что Россия не будет втягиваться в эту потенциальную гонку вооружений, ибо сделала задел на годы вперед в плане технологического превосходства для обеспечения безопасности и обеспечения паритета», – пояснил Песков, передает РИА «Новости».

Он отметил, что Москва внимательно следит за действиями Вашингтона в плане новых вооружений.

«Вы знаете, что научно-исследовательские работы по созданию ракет средней дальности в нарушение бывшего договора о ракетах средней и меньшей дальности как раз и стали причиной для разрушения этого очень важного с точки зрения международной безопасности документа», – добавил представитель Кремля.

Слова американского президента Дональда Трампа о желании поладить с Россией расходятся с действительностью, сказал Песков, комментируя критику прессы в адрес Трампа за якобы дружелюбное отношение к России.

«Мы слышали его знаменитые фразы о том, что можно поладить с Россией. Смысл вот этих слов «поладить с Россией» не раскрыт до сих пор. Непонятно, что это означает, потому что действительность наших взаимоотношений, к нашему сожалению, глубоко расходится с этими изначальными заявлениями президента Трампа. К сожалению, это можно констатировать», – отметил пресс-секретарь российского лидера.

Он подчеркнул, что в Кремле относятся к публикациям в СМИ о том, что Трамп произнес те или иные слова с известным допуском, так как эта информация «не имеет отношения к официальным источникам».

«Там (в США) очень сложные процессы, противоречивые, с этим нужно самим американцам разбираться, у нас своих дел хватает», – подвел итог Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты разрабатывают «невероятные новые вооружения», среди которых есть и подводные лодки новейшего образца.

Напомним, США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Ограничения утратили силу 2 августа.

Уже в августе США объявили об успешных испытаниях нарушающей договор ракеты.

Российская сторона указала, что за несколько недель или месяцев такое испытание подготовить невозможно.