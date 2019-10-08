В Госдуме не исключили скорого восстановления авиасообщения с Грузией

Восстановление авиасообщения между Россией и Грузией может произойти в самое ближайшее время, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

«Конкретных сроков (восстановления авиасообщения между Росией и Грузией) я вам сейчас не назову. Думаю, что в самое ближайшее время мы могли бы на это рассчитывать», – сказал Калашников по итогам встречи с представителями оппозиционной фракции «Альянс патриотов Грузии», передает РИА «Новости».

Ранее во вторник грузинские оппозиционеры прибыли в Москву, чтобы обсудить с российскими коллегами конкретные шаги по возвращению отношений России и Грузии на докризисный уровень.

В Государственной думе прошла встреча межпарламентской группы диалога Россия – Грузия под руководством председателя Комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова. Грузинскую делегацию возглавлял лидер оппозиционной фракции «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ломия, также приехали депутаты парламента Ада Маршания и горсовета Тбилиси Гоча Тевдорадзе.

«Альянс патриотов Грузии» – единственная парламентская партия в Грузии, выступающая за незамедлительное начало прямого диалога с Москвой. Ее представители уже несколько раз посещали Москву, где проводили встречи с российскими коллегами.

На прошлой неделе глава МИД Грузии Давид Залкалиани выступил за восстановление авиасообщения с Россией.

В Кремле заявляли, что Москва и Тбилиси должны зафиксировать момент, который станет подходящим для возобновления авиасообщения.

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