В России зафиксировали рекордное число мигрантов

Россия в 2019 году примет наибольшее число рабочей силы из других стран, рассказала завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова.

Со ссылкой на Росстат она отметила, что миграционный прирост за январь-июль 2019 года составил 153 тыс. 912 человек, что почти в два раза больше аналогичного периода 2018 года.

«Это самый высокий показатель за последние 10 лет. Причиной такого резкого роста мог стать переход в начале года на новые формы статистической отчетности, что позволило МВД передавать, а Росстату обрабатывать более полную информацию», – передает РИА «Новости» слова Егоровой.

По ее словам, вывод по 2019 году сделан на основе годового сравнения и «предполагается, что в оставшиеся месяцы темпы миграции сохранятся».

Егорова добавился, что второй причиной роста числа приезжих могло стать получение мигрантами временной регистрации, а третья заключается в том, что численность выбывающих постепенно снижается, а численность прибывающих увеличивается – соответственно почти на 4% процента меньше и на 19% больше, чем за первое полугодие 2018 года.

Подавляющее число мигрантов – жители стран СНГ: Узбекистана, Таджикистана, Украины, Армении.

«Среди стран дальнего зарубежья к нам охотнее всего едут из Китая, Сербии, Сирии. В России для прибывающих остаются привлекательными такие сферы деятельности, как строительство, сфера обслуживания, жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное строительство, ремонт», – объяснила эксперт.

Напомним, ранее кабинет министров предложил ограничить численность иностранных работников в строительной отрасли.