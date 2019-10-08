Новая возрастная маркировка появится в России

В Госдуме с учетом предложений и отзывов различных ведомств переработали к первому чтению законопроект об изменении в России возрастной маркировки.

Теперь в тексте документа предлагается ввести новую систему более общих рекомендаций – «для семейного просмотра», «для дошкольников», «не рекомендовано для детей», передает РИА «Новости».

Закон сохранит маркировку 18+ для произведений литературы и искусства, но при этом избавит организаторов мероприятий и учреждения культуры от избыточной промежуточной маркировки (0+, 6+ и так далее).

Напомним, в июле президент Владимир Путин поручил кабинету министров представить предложения, направленные на совершенствование законов о защите детей от нежелательной информации, до 1 сентября.

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