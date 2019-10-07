Опубликован трейлер зарубежного сериала с Козловским в роли князя Олега

В Сети появился трейлер шестого сезона сериала «Викинги», в котором российский актер Данила Козловский сыграет роль князя Олега.

Судя по трейлеру, опубликованному на YouTube, князь Олег собирает огромный флот для вторжения в Скандинавию, а викингам придется отражать нападение.

Премьера нового сезона в США состоится 4 декабря.

В 2017 году сообщалось, что Данила Козловской сыграет в новом сезоне продленного канадо-ирланского исторического сериала «Викинги». Сообщалось, что в шестом сезоне запланировано 20 серий.