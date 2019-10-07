Россия упрекнула США за нераскрытое убийство президента Кеннеди

Посольство США в России призвало Москву наказать всех виновных в убийстве журналиста Анны Политковской. В ответ российский МИД напомнил, что ее убийцы наказаны, а вот в США уголовные дела подобного рода остаются не раскрыты.

«13 лет назад была убита журналист Анна Политковская за мужественное освещение социальной, политической и правозащитной проблематики. Она делала то, что делают журналисты – хотела узнать правду. Мы вновь призываем российские власти привлечь к ответственности всех виновных в ее убийстве», – заявило посольство США в Twitter.

Российский МИД ответил в соцсети на этот твит, заметив, что дело Политковской закрыто.

«Напоминаем, что в соответствии с приговором, вынесенным пять лет назад, убийцы Политковской наказаны. При этом в США многие уголовные дела подобного рода остаются нераскрытыми, включая убийство американского президента Джона Кеннеди», – заявил российский МИД.

Напомним, обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была застрелена в лифте своего дома в центре Москвы в октябре 2006 года.

В 2014 году за организацию ее убийства экс-сотрудник МВД Дмитрий Павлюченков был приговорен к 11 годам заключения. Он пошел на сделку с правосудием, дал показания против двоих соучастников.