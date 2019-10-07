В «Гисметео» назвали сроки возвращения тепла в Москву

Осадки в виде мокрого снега с дождем в Москве сменятся потеплением – воздух прогреется до 9-13 градусов тепла во второй половине недели, сообщают в «Гисметео».

За воскресенье в Москве и области выпало до 30% месячной нормы осадков. Временный снежный покров достигал в Павловском Посаде высоты в 5 см, в Кашире – 4 см, в Наро-Фоминске – 1 см, сообщает «Гисметео».

Осадки сопровождались сильным северным ветром и низкой температурой, и в воскресенье была зафиксирована самая низкая среднесуточная температура с начала сезона (+3 градуса). Такая погода больше характерна для конца октября.

«В начале этой недели погода сохранится неустойчивая и холодная. Под влиянием тропосферной ложбины местами пройдут кратковременные осадки. Ночная температура останется близкой к 0, дневная — не превысит +4…+6», – сообщили синоптики.

Однако затем в атмосфере восстановится западный перенос, и атлантический воздух принесет потепление и умеренные дожди.

«Температура вернется в норму и даже немного превысит ее. Во второй половине недели ночные минимумы повысятся до +3…+6, дневные максимумы станут достигать +9…+13», – сообщили в «Гисметео».