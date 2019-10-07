Киев запретил полеты авиакомпании «Украина Аэроальянс»

Госавиаслужба Украины запретила полеты авиакомпании «Украина Аэроальянс» после аварийной посадки самолета Ан-12 возле Львова, сообщили в ведомстве.

«Приказом Государственной авиационной службы Украины 4 октября 2019 года № 1334 прекращено с 00.00 (совпадает с мск) 5 октября 2019 года действие сертификата эксплуатанта частного акционерного общества «Авиакомпания «Украина Аэроальянс», – передает РИА «Новости» сообщение государственной авиационной службы Украины.

Там добавили, что приказ издан на основании решения постоянно действующей Комиссии по вопросам сертификации эксплуатантов, организаций по техническому обслуживанию и поддержанию летной годности, разработчиков и производителей авиационной техники, учебных учреждений по подготовке летного состава на Украине, летного и технического персонала.

Напомним, в пятницу самолет Ан-12 совершил аварийную посадку на расстоянии 1,5 км от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Львов.

На борту самолета находились семь человек экипажа и один пассажир. Пять человек погибли, троих членов экипажа самолета эвакуировали.

Грузовой Ан-12 летел из Виго (Испания) в Стамбул (Турция), он должен был сесть в аэропорту «Львов» на дозаправку. По факту аварийной посадки возбуждено уголовное дело.

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