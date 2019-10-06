На Украине отреагировали на желание Нидерландов изучить причастность Киева к катастрофе МН17

Требование палаты представителей Нидерландов расследовать причастность Украины к катастрофе малазийского Boeing в 2014 году отвлекает от поиска виновных, заявил посол Украины Всеволод Ченцов.

«Нам нечего скрывать. Мое правительство всегда готово предоставить информацию», – передает его слова «Страна».

Он выразил мнение, что это только отвлекает от реального расследования и поиска виновных.

«Мы считаем, что обсуждение этого вопроса сегодня, снова и снова, является просто попыткой фактически отвлечь внимание от реальной проблемы. Реальный вопрос таков: кто это сделал, почему и кто понесет ответственность», – сказал он.

Также он прокомментировал освобождение и передачу России фигуранта дела МН17 Владимира Цемаха. Ченцов назвал тему очень «деликатной, трудной задачей».

Напомним, на этой неделе члены палаты представителей Нидерландов высказались за расследование участия Украины в крушении Boeing – в частности, предлагалось расследовать, почему не было закрыто воздушное пространство над страной.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом требовании.