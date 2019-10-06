США заявили об усилении атак против талибов после провала переговоров

После того, как переговоры с талибами прервались, американская сторона усилила атаки против них в Афганистане, сообщил руководитель Пентагона Марк Эспер.

По его словам, «темп» операций против радикального движения «Талибан»* был «значительно ускорен», передает РИА «Новости».