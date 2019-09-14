Трамп заявил о «раскаянии» талибов за срыв переговоров о мире в Афганистане

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители запрещенной в России террористической организации «Талибан» осознали, что срыв переговоров о мире в Афганистане был большой ошибкой, и теперь не знают, как исправить ситуацию.

«Талибан»* никогда не подвергался таким ударам, какие он получает прямо сейчас. Убийство 12 человек, в том числе (...) американского солдата, не было хорошей идеей. Есть намного более удачные способы вести переговоры», – заявил Трамп в своем Twitter.

По словам главы Белого дома, «Талибы* знают, что они совершили большую ошибку, и понятия не имеют, как ее исправить!».

Накануне Москва призвала Вашингтон возобновить переговоры о мире в Афганистане.

Напомним, на прошлой неделе Трамп объявил об отмене переговоров с представителями запрещенной в России террористической организации «Талибан» о прекращении огня в Афганистане, после чего заявил о «смерти» переговоров с талибами*.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему секретная сделка Вашингтона с талибами* улучшит отношения США с Россией.

*Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение «Талибан» признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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