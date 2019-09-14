В Департаменте информации и печати МИД России указали на необходимость возобновления переговоров между Соединенными Штатами и (запрещенным в России террористическим) движением «Талибан».

По словам официального представителя катарского политического офиса (запрещенного в России террористического) движения «Талибан» Мохаммада Сохаила Шахина, делегация талибов* и спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов обсудили последнее развитие событий вокруг мирного процесса в Афганистане, передает ТАСС.

«С российской стороны была подчеркнута необходимость возобновления переговоров между США и движением талибов*. «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), в свою очередь, [на переговорах в Москве] подтвердил готовность к продолжению диалога с Вашингтоном», – сообщили в дипведомстве.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил об отмене переговоров с представителями запрещенной в России террористической организации «Талибан» о прекращении огня в Афганистане, после чего заявил о «смерти» переговоров с талибами*.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему секретная сделка Вашингтона с талибами* улучшит отношения США с Россией.

*Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение «Талибан» признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.

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