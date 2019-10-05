Новак назвал нефтегазовые проекты в Арктике нерентабельными

Развитие нефтегазовых проектов в Арктике при действующем налоговом режиме и нынешних ценах на нефть остается нерентабельным, требует льгот и дополнительных мер стимулирования, заявил глава Минэнерго Александр Новак.

«Маржинальность проектов в Арктике на сегодняшний день недостаточна. Мы это отмечали, делали доклад соответствующий в правительство Российской Федерации, что для более интенсивного развития Арктики необходимо стимулировать условия: создать такую систему налогообложения, которая бы выровняла доходность реализации проектов в Арктике по сравнению с проектами в Западной Сибири либо в других регионах», – рассказал министр, передает «Прайм».

Он напомнил, что в Арктике работают Газпром, «Газпром нефть» и Роснефть, которые бурят в соответствии с лицензионными обязательствами. При этом Новак отметил, что бурение в регионе «не такое интенсивное», но очень дорогое. «Одна скважина от 500 млн долларов стоит до миллиард. ... Если ты не попал и ничего не обнаружил, то у тебя сразу списывается миллиард долларов из твоего бюджета. Это очень риск», – пояснил Новак, передает «Интерфакс».

«Мы считаем, что эта работа должна проводиться, и те темпы, которые на сегодняшний день есть, они, наверное, может быть, не совсем достаточны для того, чтобы обеспечить более интенсивную геологоразведку в Арктике. В то же время мы видим, что в связи с падением цен на углеводороды на сегодняшний день арктические проекты во многом стали экономически не привлекательными», добавил он.

Между тем, ранее замминистра энергетики Павел Сорокин говорил, что разработка месторождений на шельфе Арктики может быть рентабельна даже при текущей цене на нефть.

В начале июня глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания создаст Арктический кластер месторождений, по предварительным оценкам, с 2027 года там можно будет добывать до 100 млн тонн нефти в год.

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