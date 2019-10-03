В России оценили рентабельность разработки арктического шельфа

Разработка месторождений на шельфе Арктики может быть рентабельна даже при текущей цене на нефть, заявил в кулуарах Российской энергетической недели замминистра энергетики Павел Сорокин.

«Сказать, что на всех месторождениях добыча всегда будет рентабельной – конечно, нельзя. Часть месторождений даже в текущих макроэкономических условиях могут быть рентабельны на арктическом шельфе. Это в основном те, которые находятся в прибрежной зоне - не хочу говорить за компании, но это достаточно большое количество месторождений, которые находятся в Охотском море, в акватории Ямала, в Карском море», – передает ТАСС слова Сорокина.

Напомним, в начале июня глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания создаст Арктический кластер месторождений, по предварительным оценкам, с 2027 года там можно будет добывать до 100 млн тонн нефти в год.

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