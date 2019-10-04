Двух росгвардейцев задержали с погоней и стрельбой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга арестовал двух росгвардейцев, которые подозреваются во взяточничестве и грабеже. При задержании подозреваемых полицейским пришлось открыть стрельбу, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Константин Семенцов и Юрий Цветков заключены под стражу «сроком по 1 декабря», передает «Интерфакс».

Их обвиняют в мелком взяточничестве, превышении должностных полномочий, грабеже и применении насилия в отношении представителя власти, передает РИА «Новости».

Как сообщает следствие, 1 октября росгвардейцы из вневедомственной охраны остановили машину мигранта, который проживает в Красносельском районе.

Они «открыто похитили» у водителя 1,9 тыс. рублей, а также потребовали еще 5 тыс. за непривлечение к административной ответственности.

Он обратился в полицию и дал согласие на участие в оперативных мероприятиях. Позднее водитель передал росгвардейцам деньги. В это время к машине подошли полицейские, чтобы провести задержание.

Как сообщается, «Цветков, понимая, что перед ним его коллега, совершил на него наезд».

Росгвардейцы попытались скрыться. Полицейские открыли огонь по их машине и попали в мигранта, который не успел выскочить. Росгвардейцы «ударили (его) в голову и похитили у него телефон за 17 тыс. рублей».

Суд подчеркнул, что росгвардейцы в нарушение присяги на верность России, не только не оказали пострадавшему мужчине помощь, но и бросили его в безлюдном месте без средств связи. При этом фигуранты просили избрать им в качестве меры пресечения домашний арест.

Отмечается, что «фигуранты показаний не дают».

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