Экоактивистка в США призвала бомбить Россию и есть детей

Во время встречи с членом Демократической партии США Александрией Окасио-Кортес в Нью-Йорке одна из ее сторонниц предложила есть детей, чтобы решить климатические проблемы.

«Даже если мы разбомбим Россию, у нас останется слишком много людей... Это большая проблема. Нам нужно есть детей!», – заявила активистка, сообщает «Царьград» со ссылкой на USA Really.

Издание отмечает, что другие участники встречи слушали это заявление с серьезным видом. Однако, когда в конце своей речи девушка перешла на крик, ей выключили микрофон.

Также уточняется, что на футболке активистки было написано: «Спасите планету, ешьте детей».

One of Ocasio-Cortez's constituents loses her mind over climate change during AOC's townhall, claims we only have a few months left: "We got to start eating babies! We don't have enough time! ... We have to get rid of the babies! ... We need to eat the babies!" pic.twitter.com/uVmOnboluI — Ryan Saavedra (@RealSaavedra) 3 октября 2019 г.

Ранее, в конце сентября, активистка из Швеции Грета Тунберг выступила в ООН на тему экологии, заявив, что мировые лидеры «отняли у нее детство».

Газета ВЗГЛЯД писала, чем опасна Грета Тунберг.