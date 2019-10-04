Ученики московской школы рассказали об организации «бойцовского клуба»

Ученики московской школы №97, где школьники якобы организовали «бойцовский клуб», в котором дрались за деньги, рассказали подробности инцидента.

«Косарь (1 тыс. рублей, – прим. ВЗГЛЯД) был минимальной ставкой. Деньги получали не только те, кто ставил на победителя, но и сам боец. В каких пропорциях делили, это я точно не знаю. Я только один раз был зрителем. Благо, хоть за вход деньги не брали. Бились в овраге, это метров 300 от школы», – рассказал шестиклассник «Комсомольской правде».

Участвовать в драках, по словам школьника, считалось престижным. «Девочки приходили посмотреть. Тоже снимали на телефоны. Ну и как понимаете, победителю доставались не только деньги, но и слава. А вот правил не было. Биться можно было как хочешь. Типа как Хабиб, мы тут все его фанаты. А останавливали бой только после первой крови», – добавил мальчик.

Еще одна ученица 5 класса рассказала, что видела видеозапись одного из таких «боев». «Там все было жестко. Одному выбили четыре зуба, второму пришлось к врачу идти после сильного дара, простите, ниже пояса, остальные двое синяками отделались. Ну а родителям они все, конечно, соврали что-то в духе: «шел, упал», – сказала она.

Напомним, полиция начала проверку после появления информации о том, что старшеклассники организовали в школе «бойцовский клуб» и дрались за деньги. Директор учебного заведения утверждает, что никакого «клуба» в школе не существует.