Российское посольство дало рекомендации журналистам при поездке в Иран

Посольство России в Тегеране рекомендовало российским журналистам сообщать о своем прибытии в Иран. Это связано с задержанием российской журналистки Юлии Юзик, сообщил пресс-атташе дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко.

«В связи с этим с учетом непростой внутриполитической ситуации в стране и напряженной внешнеполитической обстановки вокруг Ирана мы хотели бы обратиться ко всем сотрудникам российских СМИ, которые намереваются посетить Исламскую Республику, с убедительной просьбой по возможности заранее ставить посольство в известность о своих планах», – сказал Ганенко РИА «Новости».

29 сентября у Юлии Юзик, прибывшей в Иран по частному приглашению, в аэропорту Тегерана изъяли паспорт. 2 октября российская журналистка была арестована в отеле. Ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами, россиянке грозит до 10 лет тюрьмы.

Иранского посла в Москве вызвали в российский МИД в связи с задержанием журналистки в Тегеране.