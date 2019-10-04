Додон рассказал о подарке Путину на день рождения

Президент Молдавии Игорь Додон собирается подарить бочку вина собственного изготовления президенту России Владимиру Путину, который отмечает день рождения 7 октября.

Выступая в пятницу в эфире молдавского телеканала N4, Додон рассказал, что планирует вручить подарок на саммите глав государств СНГ, 11 октября в Ашхабаде.

«Мы увидимся в пятницу в Ашхабаде. Секреты не раскрываются заранее, но есть несколько идей. Например, молодое вино из Садова (родное село молдавского лидера – прим. ВЗГЛЯД), которое я сделал сам. Белое и красное. Когда он приезжал в Молдавию, он несколько раз говорил мне, что у нас хорошее вино, особенно в сезон. Мы можем это организовать», – передает ТАСС слова Додона.

На замечание, что Путин в соответствии с законодательством может не принять подарок, Додон пошутил: «А что, если будет бочка с вином, которым нужно будет угоститься? Отнести ее в музей?».

Напомним, в марте 2017 года Додон заявил, что привез Путину в подарок несколько десятков бутылок молдавского вина «из вашей личной коллекции».

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