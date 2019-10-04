Назначена дата новых переговоров России, Украины и ЕС по газу

Трехсторонние консультации по газу в формате Россия – ЕС – Украина состоятся в понедельник, 28 октября, сообщил еврокомиссар по Энергосоюзу Марош Шефчович.

«Рад принять следующий раунд трехсторонних консультаций с Россией и Украиной 28 октября на основе достигнутого ранее в этом месяце прогресса», – сообщил он в Twitter.

Последние трехсторонние газовые консультации между Россией, Украиной и Евросоюзом прошли 19 сентября. Встреча продолжалась всего 40 минут. По ее итогам министр энергетики Александр Новак отметил, что впервые за многие годы консультации прошли очень конструктивно. Он также сообщил, что Россия готова забронировать мощности для транзита газа по территории Украины в случае, если Киев имплементирует европейские нормы в свои законы.

Газета ВЗГЛЯД писала, что для достижения полной договоренности на газовых переговорах Москве и Киеву придется пойти на существенные взаимные уступки.

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